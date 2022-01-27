Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о проведении Олимпиады-2022 в Пекине в период пандемии коронавируса с нынешними антиковидными мерами.

Слова Драчева цитирует портал РИА Новости. Эксперт сравнил проведение Олимпиады с хождением по острию ножа над горящей ванной.

«Для чего это нужно? Как от этого защититься? Со спортивной точки зрения это не Олимпиада, а соревнование полубольных и тех, кто ещё не заразился», — возмутился Драчев, призвав отменить тестирование на коронавирус, поскольку у спортсмена могут отнять гонку, к которой он готовился 4 года, из-за одного теста.

«Дайте ему пробежать, а потом уже решайте, нужно ли его лечить, класть в больницу и так далее. Среди спортсменов смертности нет. Они здоровые люди», — сказал Драчев.