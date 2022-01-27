Прямая трансляция матча «Зенит» — «Анадолу Эфес» в Евролиге

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сыграет против турецкого «Анадолу Эфеса» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене», матч начнётся в 20:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

В прошлый раз команды встречались друг с другом в ноябре 2021 года, тогда «Зенит» сумел победить соперника на выезде с преимуществом в 11 очков.

В прошлом туре Евролиги «Анадолу Эфес» обыграл греческий «Панатинаикос». Команда Хавьера Паскуаля же наоборот уступила в последнем матче — «Зенит» проиграл «Монако».