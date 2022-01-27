Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может стать игроком французского «Бреста» в зимнее трансферное окно.

Информацию об этом сообщает портал Metaratings.ru. По данным издания, в ЦСКА поступил запрос по трансферу игрока, и «армейцы» отправили «Бресту» свои требования. Ответа от французской стороны пока не последовало.

Что касается мнения самого игрока, он не против перехода из ЦСКА в «Брест». В трансфере может сыграть роль агент нападающего, представитель Base Soccer Agency Кристиан Эмиле — он же работает с главным тренером «Бреста» Мишелем Тер-Закаряном.

В текущем сезоне РПЛ Федор Чалов сыграл 16 матчей и сумел забить три мяча. Действующий контракт Чалова с ЦСКА действует до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в 8,5 млн евро.