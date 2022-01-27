Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу против «Анадолу Эфеса» в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/22.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене», прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

В прошлый раз команды встречались друг с другом в ноябре 2021 года в Турции, тогда «Зенит» сумел победить соперника на выезде с преимуществом в 11 очков.

В последнем туре регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес» обыграл греческий «Панатинаикос» с разницей в один балл. Команда Хавьера Паскуаля же уступила в предыдущей встрече — «Зенит» проиграл «Монако».

Петербургская команда сейчас располагается на пятой строчке турнирной таблицы Евролиги, а их соперники из Турции занимают текущее восьмое место.