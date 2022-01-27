Российский шорт-трекист, олимпийский чемпион 2014 года Семен Елистратов пошутил над болельщиком в официальном «Инстаграме» Олимпийского комитета России.

В аккаунте выложили пост с расписанием соревнований по шорт-треку на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а также с составом команды ОКР.

«У Елистратова уже третья Олимпиада. Красава», — написал один из болельщиков под постом. Спортсмен поправил его: «Брат, четвертая», намекнув на участие в Играх 2010 года. Фанат не понял, что общается с самим Елистратовым и уточнил: «Серьезно? Он был в Ванкувере?». Шорт-трекист вновь ответил, не раскрывая себя: «Да, он был в Ванкувере».

Напомним, Семену Елистратову 31 год, он принимал участие в Олимпийских играх в Ванкувере, на Олимпиаде в Сочи стал чемпионом в эстафете, а на Олимпиаде в Пхенчхане — бронзовым призером на дистанции 1500 м.