Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Максим Траньков показал милое фото с 8-месячным сыном.

В своём «Инстаграме» Траньков поделился снимком с сыном Теодором на руках, отметив, что ребёнку уже исполнилось 8 месяцев.

С 2015 года Максим Траньков состоит в браке с фигуристкой Татьяной Волосожар, в паре с которой он дважды стал олимпийским чемпионом — в личном турнире и в команде. Спортивную карьеру фигуристы завершили официально в 2018 году. В 2017-м году у пары появилась на свет дочь Анжелика, весной 2021 года Татьяна Волосожар родила второго ребёнка — сына Теодора.

В ближайшее время Максим Траньков отправится в Пекин на Зимние Олимпийские игры 2022 года, он тренирует пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов.