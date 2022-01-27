Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может пропустить около трёх недель из-за травмы бедра.

Информация об этом появилась на портале журналиста Джанлуки ди Марцио. Футболист повредил подколенное сухожилие левого сухожилия в игре против «Лацио» в чемпионате Италии. Тот матч завершился со счётом 0:0, Миранчук вышел на поле в основном составе и был заменен во втором тайме из-за повреждения.

На восстановление у спортсмена может уйти примерно от 20 до 25 дней.

Сегодня, 27 января, в «Аталанте» подтвердили, что Миранчук проходит курс терапии, однако не сообщили подробности повреждения.

Ранее сегодня агент Алексея Миранчука опроверг информацию об интересе со стороны «Лацио».