Правительство Санкт-Петербурга разрешило петербургскому «Зениту» заполнить «Газпром-Арену» наполовину во время проведения домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса».

Информация об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».

По данным пресс-службы клуба, аналогичные правила по ограничению посещаемости будут действовать и во время игры 19-го тура РПЛ против казанского «Рубина».

Игра с «Бетисом» состоится в Петербурге 17 февраля. Матч «Зенит» — «Рубин» запланирован на 28 февраля.

Продажа билетов на матч «Зенит» — «Бетис» началась еще в прошлом году. На стадион можно будет попасть только при наличии QR-кода, который подтверждает завершенную вакцинацию от коронавируса или же перенесенное заболевание в течение последних 12 месяцев, а также удостоверения личности.