Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался о соблюдении антикоронавирусных мер на предолимпийских сборах российских фигуристов в Красноярске.

Слова Горшкова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

заявил, что ФФКР делает все возможное, что минимизировать риск заразиться COVID-19 перед Олимпиадой.

«Как говорится, все мы ходим под Богом. С нашей стороны делается все необходимое и возможное для того, чтобы минимизировать риски заражения», — сказал Горшков, добавив, что сборная России вылетает в Пекин из Красноярска во вторник, 1 февраля.

Напомним, практически в полном составе сборная России по фигурному катанию тренируется на «Кристалл-Арене» в Красноярске. На сборах нет танцевальной пары Александра Степанова/Иван Букин — они будут тренироваться в Москве до вылета в Пекин.