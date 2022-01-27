Патриарх Кирилл обратился к российским спортсменам с напутствием перед Зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

На официальном сайте Олимпийского комитета России появился тест письма патриарха.

«Во всех обстоятельствах уповайте на всесильную помощь божию и его мудрое попечение о каждом человеке. Да укрепит вас всесильный господь в предстоящих состязаниях», — говорится в напутствии Патриарха Кирилла.

Глава Русской православной церкви подчеркнул тот факт, что из-за пандемии коронавируса олимпийцы не смогли прибыть в Храм Христа Спасителя на традиционное богослужение. «Однако это не помешало ощутить нам общность в молитвах перед важным этапом вашей жизни», — добавил патриарх.

Также Кирилл выразил надежду на то, что Олимпиада в Пекине послужит созданию мира во всем мире, примирению народов и прекращению междоусобных браней.