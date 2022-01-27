Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о том, кто может стать знаменосцем сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

Слова Васильева цитирует портал Sport24.

По словам Васильева, быть знаменосцем на открытии Игр — это сомнительная перспектива, поскольку часто это приводит к провалу на соревнованиях и выходит спортсменам боком.

«Думаю, по этой причине будет мало желающих. А вот на закрытии выстроится очередь – каждому захочется войти в историю», — отметил Васильев, добавив, что в биатлонной команде он не видит кандидатов на пост знаменосца.

«У Логинова репутация подмочена, поэтому это будет даже не логично. Латыпов еще не дорос до этого уровня. Про остальных нечего даже говорить», — отметил Васильев, подчеркнув, что знаменосца нужно выбирать не только за спортивные заслуги, но и в качестве личного жизненного примера для других людей.