Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус незадолго до старта Зимних Олимпийских игр в Пекине

Информацию об этом сообщает портал VG.

По данным издания, норвежские лыжники получили результаты повторных ПЦР-тестов на коронавирус после проверки команды из-за заражения тренера Арильда Монсена. Ситуацию прокомментировал врач команды Ойстейн Андерсен.

«Он изолирован в своей комнате. Выглядит здоровым, никаких симптомов нет. Это, конечно, очень грустная ситуация для Симена», — заявил медик.

В женской команде положительные тесты зафиксированы у Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам полетит в Пекин через Осло, а женская команда отправится из Швейцарии на рейсе МОК.