Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о наиболее важных медалях своей спортивной карьеры.

В эфире «ОК на связи!» на портале «Одноклассники» Медведева отметила, что серебро Олимпийских игр в Пхенчхане — это та медаль, которая изменила её жизнь. Тогда спортсменка стала второй в личном турнире одиночниц и взяла серебро в составе командного турнира.

Также спортсменка назвала награду, важную лично для неё, а также её мамы и бабушки.

«Бронза в финале юниорского Гран-при. Тогда у меня была травма бедра, и мы все очень переживали. Такая важная семейная медаль», – сказала Медведева. Бронзу финала ЮГП фигуристка завоевала в сезоне-2013/14, тогда она уступила россиянкам Марии Сотсковой и Серафиме Саханович.