Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в спринтерских гонках на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Женский и мужской спринты состоятся завтра, 28 ноября. Начало мужской гонки назначено на 12:30, начало женской — на 16:00 по московскому времени.

В мужском спринте Михаил Первушин убежит в гонку первым из россиян — 6-м, Никита Поршнев получил 12-й номер. В следующей стартовой группе побегут Василий Томшин (33-й номер) и Петр Пащенко (44-й номер). В поздней стартовой группе побегут Ильназ Мухамедзянов (60-й стартовый номер) и Александр Поварницын (73-й номер).

В женском спринте Лариса Куклина стартует под первым номером, Анастасия Шевченко — под 11-м, Евгения Буртасова — 28-м. Виктория Сливко получила 34-й стартовый номер, Анастасия Гореева — 71-й, Наталья Гербулова — 73-й.