Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение о том, кого из мужчин-одиночников необходимо ставить в командный турнир на Олимпийских играх в Пекине.

Слова Жулина цитирует портал Sport24.

«Думаю, с учётом отсутствия Миши Коляды в составе сборной, вопрос о том, кто должен выступать в командном турнире от мужчин, отпал», — отметил тренер, добавив, что Марк Кондратюк является единственной кандидатурой на данный момент.

«Хотя я лично слышал, что и до того, как Коляда выпал с состава, на эту позицию хотели ставить Кондратюка», — отметил Жулин, добавив, что не стал бы заглядывать настолько далеко, ведь ещё продолжаются сборы и будут сделаны выводы по состоянию спортсменов.

«Надеюсь, что ситуация с положительным тестом Коляды первая и последняя среди членов сборной России», — заключил Жулин.