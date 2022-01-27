Российская фигуриста, двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева высказалась о вопросе возможного повышения возрастного ценза в женском одиночном катании.

В эфире «ОК на связи» на портале «Одноклассники» Медведева отметила, что на этот счёт сколько людей, столько и мнений. Фигуристка вспомнила, что выиграла чемпионат мира в 16 и в 17 лет, а первые этапы серии Гран-при — в 15 лет.

«Просто люди переживают, потому что четверные прыжки очень зрелищные, но зачастую приводят к травмам», – добавила Медведева.

Напомним, на данный момент во взрослых международных соревнованиях Международного союза конькобежцев девушки могут выступать с 15 лет — этого возраста они должны достигнуть на момент старта сезона — 1 июля.