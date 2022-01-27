Стало известно, когда тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, а также массажист Роман Никитин и биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич смогут вылететь в Пекин для участия в Олимпиаде.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС.

«Казакевич и Васнецова вылетят в Пекин не раньше пятницы. Вероятнее всего, 30 января», – сообщил источник агентства.

Напомним, ранее Шашилов, Васнецова, Казакевич и Никитин не смогли вылететь на Олимпийские игры на рейсе 26 января, поскольку у них возникли проблемы с пропускными QR-кодами: они неправильно заполнили специальные формы для въезда в Китай. По данным ТАСС, один из тех, кто не смог вылететь в Пекин ранее, уже получил «зеленый QR-код».

Церемония открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине запланирована на 4 февраля.