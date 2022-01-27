Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/22.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» и завершилась со счётом 76:67 в пользу команды хозяев. Счет по четвертям 17:18, 20:18, 15:6, 24:25.

Наиболее результативным игроком в составе «Зенита» стал Алекс Пойтресс, он набрал 21 очко. Джордан Мики набрал в игре 15 очков. В составе «Анадолу Эфеса» больше всех очков набрал Василе Мицич — 22 очка.

Эта победа стала для «Зенита» 13-й в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги. В следующем туре «Зенит» встретится с испанской «Басконией» на выезде, игра пройдёт 1 февраля. «Анадолу Эфес» встретится с московским ЦСКА на выезде.