Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о шансах российских фигуристов-одиночников в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

В эфире «ОК на связи» на портале «Одноклассники» Медведева отметила, что спортсменам нужно выходить на лед и делать свой контент, не прыгая через голову.

«Марк Кондратюк, безусловно, потрясающе себя проявил на чемпионате Европы, а Андрей Мозалёв выдает довольно стабильные прокаты. Если ребята откатают чисто, всё будет в руках судей», — сказала Медведева, отметив, что если спортсмены не будут допускать ошибки и покажут чистое катание, то и места будут хорошие.

Напомним, старт мужского личного турнира на Олимпиаде-2022 запланирован на 8 февраля.