Венгерский «Ференцварош» потерпел поражение в первом официальном матче при новом главном тренере Станиславе Черчесове.

В перенесённом матче четвёртого тура чемпионата Венгрии по футболу «Ференцварош» проиграл «Академии Пушкаша». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды хозяев, автором единственного гола в этой встрече стал Жоау Нунеш на 4-й добавленной минуте первого тайма.

С середины первого тайма «Ференцварош» играл в меньшинстве: хавбек команды из Будапешта Мухамед Бешич получил две жёлтые карточки к 24-й минуте. Поражение не сместило «Ференцварош» с первой строчки в турнирной таблице.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце декабря 2021 года. Под руководством Черчесова команда проиграла в товарищеском матче словацкому клубу «Дунайска Стреда» со счетом 0:2.