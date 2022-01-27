Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал условия проведения предолимпийских сборов российской команды фигуристов в Красноярске.

«Кто мог додуматься собрать фигуристов — и основной команды, и запасных — в одном месте? Они сейчас все вместе готовятся — кажется, в Красноярске. Ну надо было создать пузырь для одних, для других», — отметил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Орлов отметил, что несколько человек в сборной России по фигурному катанию заболели ещё до Олимпиады (прим. ред. официально от сборной отцеплен только Михаил Коляда).

Комментатор предложил вспомнить, как развалился молодёжный чемпионат мира по хоккею из-за несозданных для проведения условий. «А здесь предолимпийские сборы. Вы что же, ребята, не подумали, что здесь тоже надо создать условия?» — заключил Орлов.