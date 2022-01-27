Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о том, как проходят предолимпийская подготовка сборной России по фигурному катанию в Красноярске.

В своем «Инстаграме» Кацалапов выложил фото с партнершей и рассказал о некоторых деталях подготовки.

«У нас всё хорошо! Сосредоточены на подготовке на 100 процентов. Руки превратились в антисептик, а к лицам приросли маски», — написал Кацалапов, подчеркнув, что до вылета сборной в Китай осталось четыре дня.

Напомним, сборная России по фигурному катанию вылетит на Олимпиаду в Пекин во вторник, 1 февраля. Соревнования в командном турнире по фигурному катанию стартуют 4 февраля, в день открытия Игр.