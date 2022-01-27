Главные события дня из спортивного мира — в традиционном дайджесте главных событий дня за 27 января на NVsport:

«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» в домашнем матче Евролиги

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/22. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» и завершилась со счётом 76:67 в пользу команды хозяев. Счет по четвертям 17:18, 20:18, 15:6, 24:25.

Лыжник сборной Норвегии Крюгер сдал положительный тест на коронавирус

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус незадолго до старта Зимних Олимпийских игр в Пекине. Сейчас спортсмен находится на изоляции, никаких симптомов заболевания у него нет.

Тренер сборной России по биатлону сдал положительный тест на коронавирус

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает «Матч ТВ». Следующий тест специалист сможет сдать только после 27 января. Пока он находится на изоляции.

Шашилов, Казакевич, Васнецова и другие не смогли улететь на Олимпиаду из-за коронавируса

Олимпийская сборная России по биатлону прибыла в Пекин не в полном составе. Об этом сообщает телеграм-канал Союза биатлонистов России. Положительный тест на коронавирус сдал руководитель сервис-группы СБР Александр Печерский. Также в Китай не смогли вылететь старший тренер женской команды Михаил Шашилов и спортсменки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова — у них возникли проблемы с QR-кодами для въезда.

Кудерметова и Мертенс вылетели в полуфинале Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс не смогли пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Дуэт уступил чешским теннисисткам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой.