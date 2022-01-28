В Питтсбурге (США) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

Первую шайбу в матче забросил российский форвард Евгений Малкин. Он переиграл голкипера гостей на 49-й минуте встречи. Ассистентами гола стали канадец Крис Летанг и американец Брайан Раст.

На 57-й минуте счет сравнял Джаред Маккан, а в овертайме отличился Адам Ларссон.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Малкин сыграл в девяти матчах. Она забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Напомним, Евгений восстанавливался от травмы колена, полученной в прошлом сезоне НХЛ.