В Коламбусе (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу во встрече одержали хозяева со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Густав Нюквист, Бун Дженнер (дубль) и Шон Курали (дубль).

У гостей отличились Артемий Панарин, Баркли Гудроу и Мика Зибанеджад.

Артемий Панарин поучаствовал во всех голах команды. Первая результативная передача стала для Панарина 343-й в 472 матчах за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге. Он вышел на чистое 16-е место по ассистам среди российских хоккеистов, превзойдя результат Павла Буре (342 передачи в 702 матчах).

Александр Георгиев совершил 14 сейвов, Владислав Гавриков и Егор Чинахов не отметились результативными действиями.