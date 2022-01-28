В Коламбусе (США) прошел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали хозяева со счетом 5:3.

Российский форвард Артемий Панарин поучаствовал во всех голах своей команды. Он забросил первую шайбу на 12-й минуте матча. Затем нападающий ассистировал Гудроу и Зибанеджаду.

Первая голевая передача в матче стала для Артемия 343-й в 472 матчах за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге. Панарин вышел на 16-е место по результативным передачам среди хоккеистов из России, побив рекорд Павла Буре (342 передачи в 702 матчах). Артемий обогнал Павла, сыграв на 230 матчей меньше.

За всю карьеру Панарин сыграл в 472 матчах, в которых забил 177 голов и отдал 343 результативные передачи.