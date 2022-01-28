В Тампе (США) прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампой-Бэй Лайтнинг и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали хозяева со счетом 3:2.

В начале встречи счет в матче открыл Дэймон Сиверсон. На 22-й минуте матча счет сравнял Алекс Киллорн.

Через 13 минут «Тампа» вышла вперед после точного броска Мэтью Жозефа. На 51-й минуте матча Джек Хьюз сравнял счет. Точку в матче поставил Энтони Чирелли на 52-й минуте.

Российский голкипер Андрей Василевский совершил 31 сэйв. Еще один россиянин – Михаил Сергачев, заработал коэффициент полезности «+1».

«Тампа» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Джерси Дэвилз» занимает двенадцатую строчку рейтинга.