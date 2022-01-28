В Оттаве состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттавой Сенаторз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу в матче одержали гости в серии послематчевых буллитов (3:2).

Счет во встрече открыли гости на 23-й минуте благодаря голу Дерека Степана. Уже через две минуты хозяева сравняли счет усилиями Ника Пола.

На 46-й минуте хозяева вышли вперед – забил Алекс Форментон. За три минуты до конца основного времени Нино Нидеррайтер перевел матч в овертайм.

В серии послематчевых буллитов окончательный счет установил российский форвард «Каролины Андрей Свечников.

Российский защитник Артем Зуб не набрал очков в матче. Егор Соколов получил коэффициент полезности «-2».

По восемь лучших команд из Восточной и Западной конференции выйдут в плей-офф турнира, где продолжат борьбу за Кубок Стэнли.