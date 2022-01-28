Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун заявил, что готов выступать за вторую команду клуба из Санкт-Петербурга.

«Еще три месяца я буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, с первой. Они хотят со второй командой, я поеду, господи», – заявил Азмун во время прямого эфира на личной страничке в «Инстаграме».

На прошлой неделе Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Он перейдет в команду из Германии летом 2022 года, после истечения срока контракта с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» накажет Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером».

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи во всех турнирах за «Зенит». Форвард выступает за команду с января 2019 года.