Форвард «Зенита» Сердар Азмун поблагодарил нападающего питерской команды Артема Дзюбу за то, что россиянин во время прямого эфира в «Инстаграме» заявил, что иранский футболист не выходил из командных чатов клуба.

«Люблю тебя, Артемчик«, – заявил Сердар.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может наказать Азмуна за несогласованный с руководством отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером». В текущем сезоне в 21 матче во всех турнирах Сердар забил десять голов и отдал четыре результативные передачи.

Контракт Азмуна с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Он начнет действовать с июне 2022 года, когда истечет срок контракта Сердара с «Зенитом».

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость 33-летнего футболиста равна 10 млн евро.