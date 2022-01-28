Международный олимпийский комитет (МОК) разместил правила публикаций в социальных сетях для спортсменов и других участников зимних Олимпийских игр в Пекине.

Участникам турнира можно делать фотографии и делиться ими. Также спортсмены могут записывать аудио и видео из всех мест, кроме локаций, в которых будут проводиться соревнования, служебных зон и зон ограниченного доступа.

Спортсмены не имеют права размещать в социальных сетях фотографии, аудио и видеозаписи, сделанные в коммерческих или рекламных целях за исключением коллабораций с официальными вещательными компаниями и спонсорами.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Столица Китая станет первым городом, в котором пройдут зимняя и летняя Олимпиада.