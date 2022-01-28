«Сент-Луис Блюз» и «Калгари Флеймз» сыграли в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Сент-Луисе (США) и завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Брэндон Саад. Также отличились Брэйден Шенн, Джордан Кайру и Райан О’Райлли.

Единственную шайбу за «Калгари» забросил Микаэль Баклунд.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал автором голевой передачи. Он находился на площадке 15 минут 27 секунд и заработал коэффициент полезности «+1», совершив три броска по воротам.

Клим Костин, Павел Бучневич и Иван Барбашев не отметились результативными действиями.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров находился на площадке 16 минут 9 секунд и заработал коэффициент полезности «-3».