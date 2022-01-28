В Арбере (Германия) продолжается чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 28 января, женщины бегут спринт.

Биатлонистки преодолеют 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. На первом они будут стрелять из положения стоя, на втором – лежа.

Сборную России на соревнованиях представляют шесть спортсменок. Под первым стартовым номером на дистанцию уйдет Лариса Куклина. Анастасия Шевченко стартует 11-й. Евгения Буртасова получила 28-й номер, Виктория Сливко – 34-й, Анастасия Гореева – 71-й, Наталья Гербулова – 73-й.

29 января биатлонисты примут участие в гонке преследования на чемпионате Европы. Мужчины начнут гонку в 12:30, женщины – в 15:30. 30 января пройдут смешанная эстафета и сингл-микст.