Испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль не смог сдержать слез, после того как пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв итальянца Маттео Берреттини.

После матча Надаль закрыл лицо и просидел так несколько минут.

«Я не смотрю на все эти рекорды. Мне важно, что я борюсь по-прежнему за титул на Australian Open. Я был счастлив победить здесь в 2009 году. И, если выиграю здесь в 2022-м, будет потрясающе«, – заявил Надаль на корте.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Рафаэль Надаль встретится с победителем матча между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом. Матч между россиянином и представителем Греции состоится сегодня, 28 января и начнется не раньше 10:30 по московскому времени.