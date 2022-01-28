Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала условия, в которых пройдут Олимпийские игры в Пекине.

Волосожар вспомнила, как сама готовилась к Олимпийским играм. Она считает, что между ее Играми и современными – пропасть. Раньше спортсмены соревновались в спокойной атмосфере, без масок, перчаток и антисептика.

«Даже сложно представить себе Игры, на которых вы не можете ни с кем общаться, здороваться за руки, тем более обниматься. Олимпиада же еще всегда была огромным праздником для спортсменов, очень эмоциональным. А теперь…» – написала Волосожар в своем «Инстаграме».

Татьяна добавила, что надеется на отсутствие положительных тестов на коронавирус у спортсменов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.