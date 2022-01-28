Знаменитый футболист Криштиану Роналду сделал приятный подарок своей жене Джорджине Родригес на день рождения. Лицо возлюбленной украсило высочайшую башню в мире.

Спортсмен устроил полноценное и очень дорогое свето-лазерное шоу ночью в Дубае в честь супруги. Подарок португальца наверняка восхитил не только именинницу, но и многих девушек, которые увидели такое роскошное видео.

Роналду выбрал лучшие, на его взгляд, фотографии Джорджины, а также видеозаписи с ней, которые и появились в Дубае на фасаде самой высокой башни в мире — Бурдж-Халифа. Сначала глаза прохожих радовали портреты жены 36-летнего футболиста, а после огромными буквами высветилось и ее имя.

«Поздравляю, любовь моя», — подписал Роналду ролик, опубликованный в личном блоге в Instagram.

Напомним, что 27 января испанская танцовщица Джорджина Родригес отпраздновала свое 28-летие. Познакомилась девушка со знаменитым футболистом в магазине Gucci в 2016 году, где в тот момент работала. С того времени возлюбленные почти не расстаются.

В 2019 году пара тайно поженилась, сейчас у Роналду и Родригес есть уже общий ребенок. Всего у Криштиану четверо детей. На Netflix вышел документальный фильм «Я Джорджина» про жену Криштиану, в котором португалец признался в сильных чувствах к любимой, хотя изначально даже не подозревал, что сможет так сильно в нее влюбиться.