Российская актриса Елена Проклова рассказала о сексуальных домогательствах, которым она подвергалась со стороны известного коллеги. Это признание вызвало широкий резонанс в обществе. О скандальной истории ей посоветовала рассказать женщина, работающая на телевидении.

Напомним, в эфире программы «Секрет на миллион» Проклова заявила, что в 15 лет подвергалась домогательствам со стороны известного кинорежиссера и актера Олега Табакова. На тот момент он был уже мертв и не смог ответить на обвинения.

Проклова рассказала, что назвала имя обидчика случайно. Она, в свои 68 лет, ощущает последствия психологической травмы.

Елена рассказала, что во время работы над программой «Секрет на миллион» девушка-редактор в разговоре выведала у нее все подробности и посоветовала обнародовать их, не утаивая ничего.

Проклова столкнулась с критикой со стороны общественности, но не жалеет о своем поступке.