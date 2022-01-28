Норвежский лыжник и эксперт Петтер Нортуг прокомментировал вспышку коронавируса в национальной команде.

Напомним, в сборной Норвегии вирусом перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин заразились тренер спринтерской команды Арильд Монсен, лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво, а также лыжник Симен Хегстад Крюгер.

Нортуг заявил, что не надеется на позитивные новости. Теперь спортсмены думают не о подготовке к Олимпиаде, а о том, как не заразиться коронавирусом.

«Теперь уже нет никакой сосредоточенности на подготовке, никто не думает о соревнованиях. Всех заботят лишь результаты тестов на коронавирус. Думаю, что положительных тестов будет больше«, – цитирует Нортуга TV2.

Экс-лыжник считает, что заразившиеся коронавирусом не смогут выступить на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.