Российский бобслеист Алексей Пушкарев высказался о ситуации с положительным ПЦР-тестом на коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, Пушкарев сдал положительный тест вместе в Никитой Трегубовым. Спортсмены отказались от госпитализации в инфекционную больницу и сняли квартиру в Сочи. Олимпийцы не чувствуют никаких симптомов, но часть тестов показывает положительные результаты. Трегубов и Пушкарев пока не могут вылететь в Пекин.

«Как отреагировал на новость о положительном тесте? Честно, когда узнал, был в полнейшем шоке. Никогда не думаешь, что это может случиться именно с тобой. Особенно когда чувствует себя абсолютно нормально, ничего не предвещает. И вдруг тебя тащат в инфекционку», – цитирует Пушкарева «Спорт-экспресс».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.