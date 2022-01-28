Блогер и юрист, пишущий материалы под псевдонимом «Медведь-2006», выразил мнение, что в биатлоне ряд спортсменов нарушают антидопинговые правила. По его словам, из-за ковидных ограничений допинг-офицеры не могут проверять атлетов так же регулярно, как раньше.

«В ходе соревнований допинг почти не применяется – это крайне опасно из-за обязательного тестирования всех призёров.

Гораздо чаще запрещённые препараты употребляются во внесоревновательный период: это даёт возможность переваривать большие нагрузки, избегать травм, быстрее восстанавливаться и так далее. Если не сильно наглеть, правильно подбирать дозы и вовремя останавливаться, то к соревнованиям анализы будут чистыми (окно обнаружения метаболитов «захлопнулось»). Именно поэтому ВАДА делает акцент на внесоревновательном контроле, обязывая спортсменов быть доступными 24 часа в сутки круглый год. Эта доступность, когда в любой момент могут нагрянуть допинг-офицеры – мощнейший сдерживающий фактор.

Однако пандемия практически парализовала внесоревновательный допинг-контроль. Особенно это касается тех стран, где нет собственной аккредитованной ВАДА-лаборатории. Локдауны и карантины вкупе с прерыванием международных сообщений сделали визиты допинг-офицеров невозможными, и такая ситуация продолжается уже второй год.

Иными словами, какая-то часть спортсменов осталась без внесоревновательного тестирования. Не исключено, что у кого-то из них мог появиться соблазн этим воспользоваться».

Далее блогер рассказал, что его заинтересовал вопрос: кто из биатлонистов за последние два года, когда внесоревновательные тестирования сильно ограничены, серьёзно улучшил свои результаты.

По его мнению, вопросы вызывает прогресс в скорости, когда биатлонист начинает бежать спринт (7,5 км у женщин и 10 км у мужчин) на 30-40 секунд быстрее по сравнению с прошлым сезоном. Подобных примеров он обнаружил порядка 20, но уточнил, что в большинстве случаев прогресс можно объяснить молодостью спортсмена или его талантом (в частности, медалями на юниорских соревнованиях). Также он не брал в расчёт показатели совсем медленных биатлонистов, поскольку низкие показатели улучшать проще.

«Но было несколько явно аномальных скачков, которые ни тем, ни другим объяснить нельзя. Например, швед Мартин Понсилуома, который никогда не отличался скоростными качествами, за одно межсезонье ускорился аж на 43 секунды. Вообще, здорово прибавили вообще почти все шведы (интересно, что это совпало с приходом к власти в IBU их соотечественника Олле Далина), но у большинства из них есть какие-то «алиби». Например, Эльвира Эберг была очень успешной юниоркой и понятно было, что рано или поздно она станет топовой биатлонисткой. Но Понсилуома прибавил без каких-либо предпосылок.

Странно выглядит прогресс в олимпийский сезон россиян Кристины Резцовой, Антона Бабикова и Максима Цветкова, хотя по каждому из них в отдельности можно найти какие-то правдоподобные объяснения.

Но самый необъяснимый прогресс в ковидные годы показали две белоруски – Динара Алимбекова и Анна Сола. Обе они уже не такие уж и юные спортсменки, ничем особо по юниоркам не выделялись, но внезапно превратились в лидеров по скоростным показателям. Более того – обе одновременно со скоростью существенно подтянули и стрельбу, что бывает в биатлоне довольно редко. Алимбекова сбросила в спринте больше 70 секунд – это целая вечность, в которую умещаются полсотни спортсменок, Сола – почти минуту.

Это выглядит очень подозрительно, а принадлежность обеих к одной федерации только усиливает подозрения. А если учесть, что допинг-офицерам был практически закрыт доступ в Белоруссию, а национальная лаборатория не аккредитована ВАДА, то можно предположить, что ни Алимбекова, ни Сола последние два сезона не подвергались нормальному внесоревновательному контролю. Искать у них допинг сейчас – занятие почти безнадежное, это нужно было делать летом и осенью».

Блогер также добавил, что по стандарту тестирования ВАДА «допингоопасным фактором» считается и государственное финансирование спортсменов. При этом, по его словам, все его подозрения строятся лишь на основе косвенных данных, а более серьёзно судить можно будет при восстановлении нормального антидопингового контроля.

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