Американская лыжница, участница Олимпийских игр Ида Сарджент рассказала, как проходили зимние Олимпиады в Сочи и Пхенчхане.

Сарджент рассказала, что в Сочи лыжники и биатлонисты жили в маленькой деревне. Она не ощутила разницы по сравнению с условиями на Кубке мира. В Пхенчхане было веселее, там вместе находились представители разных видов спорта.

«Помню, как в Сочи мы передвигались на автобусе. Это единственное, что мне запомнилось. Они для безопасности заклеивали скотчем двери, когда мы там находились. Сидишь и смотришь, как они заклеивают двери. Я не знаю, что это могло дать. Но мы вот так ездили – с заклеенными дверями», – заявила Ида в подкасте Toko.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.