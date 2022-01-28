Глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов рассказал, какие условия должен соблюсти тренер национальной команды Сергей Башкиров, чтобы присоединиться к команде в Пекине.

Напомним, в четверг стало известно, что Башкиров сдал положительный тест по прибытии на Олимпийские игры и должен пройти повторное тестирование.

Аверьянов рассказал, что если симптомов не будет, но тест будет показывать положительный результат, то Сергею придется находиться в изоляторе площадью 25 квадратных метров. Там есть питание и доступ в Интернет. Из изолятора выпустят после двух подряд отрицательных ПЦР-тестов с интервалом в 24 часа.

После выписки Башкирову придется сдавать тесты каждые 12 часов. Если через неделю все результаты будут отрицательными, он сможет вернуться к обычной норме на Олимпиаде – один тест в сутки.