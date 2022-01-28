Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра вчера, 27 января, прилетевший с командой на Олимпийские игры в Пекин, сдал второй положительный тест на коронавирус. Специалист ушел на самоизоляцию. Об этом информирует biathlon.com.ua.

Оба ПЦР-теста, сданных специалистом по прибытии в Китай, оказались положительными. Это первый случай заражения коронавирусом в украинской команде. У остальных представителей сборной Украины тесты на Олимпийских играх показали отрицательные результаты.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Спортсмены и остальные члены делегаций будут находиться в «чистой» зоне. Им придется сдавать ПЦР-тесты на коронавирус раз в 24 часа.

Ранее коронавирус был выявлен у тренера сборной России по биатлону Сергея Башкирова.