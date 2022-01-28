Бывший менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус высказался о ситуации с выявлением коронавируса в команде перед началом Олимпийских игр в Пекине. Положительные ПЦР-тесты сдали лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг, а также лыжник Симен Хегстад Крюгер.

«Я просто в отчаянии. Мне грустно и очень жаль. Больше сказать нечего. Спортсмены и их окружение оказались в неописуемой ситуации. Симен в последние два года все делал правильно, он был готов выликолепно выступить на Олимпиаде«, – цитирует Лефсуса VG.

Экс-менеджер сборной Норвегии добавил, что Симен добился стабильности в лыжном ходе. Он является одним из лучших в мире на данный момент.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.