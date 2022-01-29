В Амстердаме продолжается чемпионат Европы по футзалу. Сегодня, 29 января, сборная России сыграет с национальной командой Польши.

Встреча пройдет на стадионе «Зигго Доум» в Амстердаме и начнется в 16:30 по московскому времени.

Россияне – лидеры отборочной группы. Команда выиграла матч против Словакии со счетом 7:1, а затем обыграла Хорватию (0:4). В активе сборной России 6 очков.

Сборная Польши проиграла матч Хорватии со счетом 1:3, затем вничью сыграла со Словакией (2:2). В активе польской команды одно очко.

Для выхода из группы сборной России нужно удержаться на первом или занять второе место. Ближайший преследователь – Хорватия, отстает от россиян на 3 балла.

В последний раз сборная России встречалась с национальной командой Польши в феврале 2019 года. Тогда матч завершился со счетом 2:2.