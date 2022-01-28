В Мельбурне (Австралия) проходит полуфинальная встреча в рамках Australian Open между вторым номером мирового рейтинга, россиянином Даниилом Медведевым и четвертой ракеткой мира, представителем Греции Стефаносом Циципасом.

Первый сет со счетом 6:7 выиграл Даниил. Во втором сильнее был Стефанос (6:4). На данный момент теннисисты играют третий сет.

Циципас совершил два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта.

Медведев совершил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один из восьми брейк-пойнтов.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлом году в финале он обыграл Даниила Медведева.