В Мельбурне (Австралия) проходит полуфинальная встреча в рамках Australian Open между вторым номером мирового рейтинга, россиянином Даниилом Медведевым и четвертой ракеткой мира, представителем Греции Стефаносом Циципасом.
Первый сет со счетом 6:7 выиграл Даниил. Во втором сильнее был Стефанос (6:4). На данный момент теннисисты играют третий сет.
Циципас совершил два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта.
Медведев совершил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один из восьми брейк-пойнтов.
Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлом году в финале он обыграл Даниила Медведева.
Комментарии Развернуть