Власти Санкт-Петербурга разрешили футбольному клубу «Зенит» сыграть февральские матчи на «Газпром-Арене» при заполнении трибун на 50 процентов. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.

Матчи против испанского «Бетиса» в рамках Лиги Европы 17 февраля и казанского «Рубина» в рамках Российской Премьер-Лиги 28 февраля пройдут при полупустых трибунах.

В пресс-службе команды добавили, что на стадион будут пускать только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание в течение 12 месяцев, а также удостоверения личности.

Напомним, ранее фанаты «Зенита» заявили, что не будут посещать матчи команды из-за введения Fan ID. Закон вступит в силу летом 2022 года.