20-летний полузащитник московского «Локомотива» Фаустино Анджорин не вернется в клуб из-за ухода Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива» прошлым летом, но в декабре покинул должность, возглавив «МЮ».

Как сообщает издание Football London, «Челси» отзовет Анджорина из аренды. Им интересуются ведущие клубы Чемпионшипа (вторая по значимости лига Англии) и «Саутгемптон», который планирует приобрести игрока на полноценной основе до конца месяца.

Анджорин — игрок английского «Челси». В сентябре 2021 года атакующий полузащитник начал выступать на правах аренды за московский «Локомотив». Соглашение с железнодорожниками было рассчитано на один год. Кроме того, красно-зеленые получили от англичан право выкупа игрока.

В текущем сезоне Фаустино Анджорин принял участие в девяти играх, успев отметиться одним забитым мячом в ворота французского «Марселя» в матче группового этапа Лиги Европы-2021/22. На поле суммарно футболист провел 293 минуты.

С ноября прошлого года полузащитник покинул расположение московского клуба из-за травмы. У футболиста был диагностирован перелом плюсневой кости. Недавно он перенес операцию в Лондоне.

Текст — Дарья Гаврилова