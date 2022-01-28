На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Арбере (Германия), сегодня, 28 января, прошел мужской спринт на 10 км.

Гонку выиграл норвежский биатлонист Ховард Богетвейт. Он не допустил ни одного промаха и преодолел 10 километров за 26 минут 39 секунд.

Вторым стал россиянин Никита Поршнев. Он также отстрелял без промахов и уступил победителю 20,6 секунды.

Третье место занял немец Лукас Фрачер из Германии. Он проиграл лидеру 22,9 секунды, допустив один промах.

Еще один российский биатлонист Петр Пащенко занял четвертое место, допустив один промах. Он уступил 23,4 секунды лидеру.

Завтра, 29 января, биатлонисты примут участие в гонке преследования. Мужчины начнут гонку в 12:30 по московскому времени. Женщины стартуют в 15:30.