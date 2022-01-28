Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев обрушился с критикой на судью полуфинального матча Australian Open. Он борется за право выхода в финал с представителем Греции Стефаносом Циципасом.

После двух сетов счет равный – 7:6, 4:6.

После проигранного сета Медведев обрушился с критикой на арбитра. Ему не понравилось, что отец Циципаса что-то подсказывал сыну по ходу матча.

«Ты тупой? Его отец говорит в каждом розыгрыше. Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос? Его отец постоянно говорит! Бог мой, ты очень плох! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?! Смотри на меня, я разговариваю с тобой!» – накричал Медведев на арбитра.

Победитель матча сыграет в финале с испанцем Рафаэлем Надалем.